Ancheta avansează, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere în timpul resuscitării copilului urmează să fie examinate în detaliu de către autorități. Scopul este de a clarifica dacă personalul medical a avut la dispoziție toate echipamentele necesare în momentul în care starea micuței s-a agravat.

Clinica în care s-a petrecut tragedia a fost deja închisă, după ce inspectorii sanitari au constatat mai multe nereguli grave. Printre deficiențe se numără și lipsa autorizației sanitare de funcționare, fapt care i-a obligat pe proprietari să plătească o amendă de aproximativ 100.000 de lei. Activitatea unității rămâne suspendată până la remedierea situației.

Imaginile din timpul resuscitării, analizate cadru cu cadru

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, anchetatorii vor analiza cu atenție modul în care medicii au intervenit pentru a o salva pe fetiță. Există suspiciuni că personalul medical nu ar fi dispus de aparatura necesară și ar fi fost nevoit să apeleze la o clinică din apropiere pentru a procura echipamente de urgență. Părinții susțin această ipoteză, acuzând clinica de lipsă de pregătire și reacție întârziată.

Durerea familiei este amplificată de faptul că au ales să vină în Capitală în speranța unui act medical superior. Decizia, spun ei, s-a dovedit fatală.

„Am ajuns la București cu toată încrederea. Știam de un caz similar, de acum șase ani, și am crezut că aici lucrurile vor fi diferite. Cine a greșit trebuie să răspundă, iar eu nu mă voi opri”, a declarat tatăl Sarei.

Medicii implicați își continuă activitatea

În ciuda gravității situației, cadrele medicale care au tratat-o pe fetiță dețin în continuare dreptul legal de a profesa. În apărarea lor, reprezentanții clinicii susțin că toate echipamentele necesare se aflau în unitate și că eventualele probleme identificate de anchetatori au caracter strict administrativ, nu medical.

„Nu a existat niciun fel de lipsă în privința dotărilor medicale. Raportul confirmă că neregulile descoperite sunt exclusiv de natură administrativă”, a declarat avocatul clinicii, Valerica Tudor.

Tragedia a reaprins discuțiile privind reglementarea intervențiilor stomatologice care necesită anestezie generală. Tot mai multe voci cer ca astfel de proceduri să fie permise doar în spitalele de stat, unde există unități de terapie intensivă și echipe de urgență. În același timp, spitalele atrag atenția că nu dispun de cabinete stomatologice în zonele de primiri urgențe, ceea ce complică aplicarea unei astfel de măsuri.