Primele date arată o serie întreagă de nereguli: clinica funcționa fără aviz, nu s-au respectat normativele, iar spațiul nu era amenajat corespunzător pentru o anestezie generală.

Ministrul vrea să schimbe acum legea, iar Inspecția Sanitară și Corpul de Control verifică toate unitățile medicale private din țară. Până în acest moment, 20 de clinici au rămas fără autorizație.

Acuzații de mușamalizare la clinica unde a murit fetița

Urmează să fie finalizate rapoartele Corpului de Control și Inspecției Sanitare după verificările făcute în aceste zile la clinica stomatologică, din Sectorul 3. Ministrul Sănătății va trimite acest raport la Parchet, iar o anchetă penală se află în curs.

Pe de altă parte, datele preliminare indică că acea clinică nu respecta normativul, iar spațiul în care s-a făcut anestezia nu era un spațiu indicat pentru această procedură. Mai mult decât atât, sediul respectiv nu avea autorizație de funcționare, lucru confirmat și de Direcția de Sănătate Publică, dar și de ministrul Sănătății.

Reprezentanții clinicii stomatologice în care a murit fetița au transmis faptul că sediul în care a avut loc intervenția avea aviz de funcționare, însă autorizația sanitară finală era în curs de obținere și personalul medical nu a fost informat despre acest lucru pentru că era o problemă a conducerii.

Legislația s-ar putea schimba în așa fel, încât aceste proceduri cu anestezie generală și sedare să fie făcute în spitalele publice. La toate clinicile private din România, în prezent, este un control amplu în desfășurare. Peste 20 dintre ele au rămas fără autorizație, iar 30 au fost sancționate.