Potrivit INML fetița suferea de o afecțiune gravă și nu avea voie să fie supusă unei astfel de intervenții.

Corpul de Control finalizează ancheta de la clinică

În decursul zilei de astăzi, urmează să fie finalizat raportul Corpului de Control, iar în funcție de ce nereguli vor fi găsite acolo se poate dispune inclusiv suspendarea activității în cabinetul dentar din Sectorul 3 al Capitalei.

În paralel, potrivit surselor Realitatea PLUS, în această săptămână urmează să fie făcute noi audieri. Până acum, cele două cadrele medicale care au anesteziat-o pe minora, în vârstă de 2 ani, au dat explicații în fața procurorilor ore bune.

Același lucru au făcut și părinții fetiței, însă până în acest moment nimeni nu a fost tras la răspundere, nu a fost formulat niciun cap de acuzare pe numele niciunei persoane.

Rămâne de văzut cine urmează să ajungă la audieri în această săptămână.