Reprezentanții clinicii din Sectorul 3 al Capitalei, unde a avut loc tragicul eveniment, au ieșit cu o comunicare publică în urmă cu foarte scurt timp, spunând că intervențiile de sedare profundă, desfășurate de clinică în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente.

„De asemenea, în procesul de extindere a activității, clinica a investit în noi spații medicale și echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare și autorizare pentru aceste spații sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute. Aceste demersuri au fost cunoscute și monitorizate de instituțiile abilitate, în conformitate cu legislația aplicabilă”, au transmis reprezentanții clinicii.

Clinica afirmă că în spațiul public „au circulat informații incomplete sau denaturate, care pot crea confuzie într-un moment încărcat emotional” și că „orice evaluare trebuie realizată exclusiv pe baza documentelor oficiale, nu prin speculații sau afirmații neverificate”.

„Crystal Dental Clinic are o activitate de peste 20 de ani, o echipă formată din peste 100 de profesioniști și zeci de mii de pacienți care ne cunosc standardele. Rămânem angajați în transparență, cooperare instituțională și susținerea tuturor procedurilor necesare pentru clarificarea completă a faptelor.

Suntem alături de familie în această perioadă extrem de dificilă și evităm orice declarație care ar putea accentua durerea sau influența ancheta în curs”, adaugă reprezentanții Crystal Dental Clinic.

Aceste informații vin în urma declarațiilor făcute de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care spusese că ar fi găsit nereguli grave în acea clinică, respectiv că nu s-ar fi respectat procedura medicală, iar clinica nu ar fi avut toate avizele necesare funcționării.