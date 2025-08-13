Cum s-a produs întregul incident?

Conform presei locale, femeia, care cântărea peste 100 de kilograme, s-ar fi dezechilibrat în momentul în care se ridica din pat pentru a ajunge lângă partenerul său, aflat întins pe podea. În urma căzăturii, ea a rămas blocată între pat și perete, imobilizându-l pe bărbat.

Strigătele de ajutor au alertat vecinii, care au intrat în locuința celor doi, situată în cartierul rezidențial Campanhã. Aceștia au reușit să o ridice de pe victimă înainte de sosirea echipajelor de pompieri și paramedici. Din păcate, bărbatul era deja inconștient, iar manevrele de resuscitare au fost zadarnice.

Poliția a confirmat că moartea a fost cauzată de asfixiere accidentală și a exclus orice suspiciune de omor. „A fost un incident tragic, fără nicio intenție criminală. Totul s-a petrecut după ce femeia s-a împiedicat în încercarea de a se apropia de partenerul ei”, a precizat o sursă din anchetă.

Partenera victimei, cu care locuia de mai mulți ani, dar cu care nu era căsătorit, a primit sprijin psihologic în urma tragediei.