Incidentul a fost semnalat la ora 08:19, printr-un apel la 112, către Poliția municipiului Rădăuți, conform informatiata.ro. La fața locului, echipajul de intervenție a găsit victima căzută pe sol, lângă un atelaj încărcat cu baloți de fân, fără semne vitale.

O zi de muncă și consum de alcool

Potrivit primelor verificări, bărbatul avea o relație apropiată cu proprietarul gospodăriei, pe care îl ajuta frecvent la treburile casei. Duminică, cei doi au lucrat împreună la încărcarea și transportul baloților de fân, timp în care au consumat băuturi alcoolice.

Seara, în jurul orei 18:00, victima, împreună cu gazda și concubina acesteia, au mers la un magazin din localitate, unde au continuat să bea. După ce prietenii lui au plecat acasă, acesta ar fi rămas în zonă.

A doua zi dimineață, în jurul orei 07:30, proprietarii gospodăriei și concubina au descoperit trupul bărbatului în șură și au alertat autoritățile. Personalul medical sosit la fața locului a confirmat decesul.

Ancheta continuă

Examinarea preliminară a cadavrului nu a evidențiat urme de violență. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului Municipal Rădăuți pentru necropsie, care va stabili cauza exactă a morții.

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările sunt efectuate de Postul de Poliție Horodnic de Sus.