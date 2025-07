Informația a fost confirmată de secretarul american al Justiției, Pam Bondi, care a descris evenimentul drept un „accident tragic” într-un mesaj postat pe rețeaua X (fostul Twitter). Oficialul a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a subliniat gravitatea situației.

Surse din cadrul poliției, citate de Los Angeles Times și Fox News, au indicat că explozia s-a produs în interiorul unei clădiri aparținând Biroului Operațiunilor Speciale al șerifului din comitatul Los Angeles, însă cauzele exacte rămân deocamdată necunoscute.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a fost informat imediat despre incident, iar biroul său a transmis că autoritățile statale colaborează cu cele locale pentru gestionarea situației și identificarea circumstanțelor în care a avut loc deflagrația.

„Un zgomot puternic a fost auzit din interiorul centrului de antrenament din estul orașului. În acest moment, echipele noastre încearcă să adune cât mai multe informații”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al șerifului din Los Angeles, fără a furniza alte detalii.

Zona a fost securizată, iar autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili dacă este vorba despre un accident, o defecțiune tehnică sau un act intenționat.

