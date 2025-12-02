Cum s-a produs incidentul

În imaginile filmate se observă cum tânărul escaladează un gard de aproximativ opt metri, apoi își croiește drum spre interiorul țarcului folosindu-se de un copac. O leoaică îl observă imediat și se apropie încet, rămânând la baza copacului până când acesta începe să coboare.

În momentul în care adolescentul ajunge suficient de aproape de sol, felina îl atacă. Victima încearcă să fugă, însă după câteva secunde este prinsă din nou. Restul atacului are loc în spatele unei bariere, în afara câmpului vizual al camerelor, iar rănile suferite s-au dovedit fatale.

Presa locală l-a identificat pe tânăr drept Gerson de Melo Machado, un adolescent cunoscut pentru fascinația sa față de lei și dorința de a deveni dresor. Potrivit autorităților, Machado suferea de tulburări psihice și fusese diagnosticat cu schizofrenie. De asemenea, acesta fusese monitorizat de serviciile sociale încă din copilărie.

Consiliera Verônica Oliveira, care îl avea în grijă de ani de zile, a declarat că adolescentul visa de mult să ajungă în Africa pentru a lucra cu lei și că în trecut încercase chiar să se ascundă în compartimentul trenului de aterizare al unui avion, în tentativa de a-și împlini visul.

Reacția grădinii zoologice

Reprezentanții parcului au confirmat că tânărul a intrat în mod voluntar în zona animalelor. Aceștia și-au exprimat regretul profund pentru tragedie și au transmis condoleanțe familiei.

După incident, parcul a fost închis temporar pentru operațiunile de recuperare a trupului neînsuflețit și pentru verificarea tuturor procedurilor de siguranță. Bica va rămâne închisă până la finalizarea anchetei.

Ce se întâmplă cu leoaica

Grădina zoologică a subliniat că animalul nu va fi eutanasiat, întrucât a acționat conform instinctului în urma unei pătrunderi neautorizate. Leoaica se află momentan sub observație, deoarece prezintă semne de stres, însă specialiștii spun că nu există motive care să indice un comportament anormal sau periculos în afara situației care a declanșat atacul.

„Eutanasia nu a fost în niciun moment luată în calcul”, au transmis oficialii instituției. „Leoaica este sănătoasă și nu a manifestat agresivitate nejustificată.”