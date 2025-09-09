Autoritățile au intervenit de urgență

La fața locului intervin de urgență 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, precum și o ambulanță SMURD.

Flăcările se manifestă violent, cu degajări intense de fum, pe o suprafață estimată la aproximativ 2000 de metri pătrați.

Din primele informații, nu au fost înregistrate victime. Autoritățile transmit că misiunea este în desfășurare, iar echipajele de pompieri depun eforturi pentru a limita propagarea focului.

Reprezentanții ISU București-Ilfov precizează că intervenția este una complexă, iar date suplimentare vor fi comunicate pe măsură ce situația evoluează.