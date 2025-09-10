Sinuciderea din zorii zilei

Tânăra, încarcerată de aproape un an și aflată în așteptarea unei sentințe definitive, a fost găsită spânzurată marți dimineață. Intervenția agenților și a paramedicilor a fost inutilă. Potrivit avocatului său, Luca Maggiora, femeia primise recent vești care păreau să îi ofere speranță, inclusiv posibilitatea arestului la domiciliu. Ultima întâlnire cu ea, vineri, nu sugera vreo intenție de suicid.

O închisoare în colaps

Penitenciarul Sollicciano este de mult timp în atenția autorităților și a organizațiilor pentru drepturile omului. Cu 565 de deținuți în 358 de locuri disponibile, nivelul de supraaglomerare a ajuns la 158%. Doar 400 de agenți asigură paza, deși ar fi nevoie de peste 600, iar unitatea nu are nici măcar un director permanent.

Recent, un incendiu izbucnit într-o aripă fără apă curentă a rănit opt persoane. În același timp, la Sollicciano au mai avut loc alte două sinucideri și un deces prin supradoză, în doar câteva luni.

Reacții dure

Leo Beneduci, secretarul general al sindicatului poliției penitenciare OSAPP, a calificat situația drept „de neacceptat”, subliniind că tragedia s-a produs chiar în timp ce Comitetul European pentru Prevenirea Torturii efectua o inspecție.

Arhiepiscopul Florenței, Gherardo Gambelli, a transmis un mesaj ferm:

„Închisoarea nu trebuie să fie un loc al disperării și al morții, ci unul de reeducare și speranță. Condițiile actuale sunt inumane și imposibil de tolerat.”

De asemenea, autoritățile locale cer intervenția guvernului central. Nicola Paulesu, consilier pe probleme sociale, a atras atenția că penitenciarul este „indemn de demnitate, atât pentru deținuți, cât și pentru angajați”.