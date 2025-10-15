Victime carbonizate, zeci de persoane dispărute

Pompierii au reușit să recupereze 16 trupuri, însă acestea sunt complet carbonizate și de nerecunoscut, potrivit serviciilor de urgență. În fața clădirii cu patru etaje din zona Mirpur, zeci de rude îndurerate s-au adunat în speranța că își vor găsi apropiații.

Incendiul a izbucnit în jurul prânzului și a fost ținut sub control după aproape trei ore de luptă cu flăcările, însă un depozit de produse chimice aflat în apropiere a continuat să ardă până târziu în noapte, alimentând temerile că situația s-ar putea agrava.

Focul, amplificat de substanțe chimice extrem de periculoase

Potrivit martorilor, depozitul conținea plastic, pulbere de înălbire și peroxid de hidrogen – substanțe care pot intensifica rapid un incendiu și care eliberează fum toxic.

„Victimele au murit probabil instantaneu, după ce au inhalat gaze extrem de toxice”, a declarat directorul pompierilor, Mohammad Tajul Islam Chowdhury, pentru presa locală.

Autoritățile nu au stabilit încă care dintre cele două clădiri – fabrica sau depozitul chimic – a luat foc prima, iar o anchetă a fost deschisă pentru a stabili dacă unitatea de depozitare funcționa legal.

Scene de disperare și anchete în desfășurare

La locul tragediei, rudele așteaptă informații despre cei dispăruți. Printre ele, un bărbat care își caută fiica, Farzana Akhter, muncitoare în fabrică:

„Când am auzit de incendiu, am venit în fugă. Dar nu am găsit-o încă… Vreau doar să-mi recuperez fiica”, a spus el pentru Reuters.

Poliția și armata locală caută acum proprietarii fabricii și ai depozitului, care nu au fost încă localizați.

Bangladesh, o istorie dureroasă a accidentelor industriale

Incendiile de amploare nu sunt o raritate în Bangladesh, o țară dens populată și cu standarde de siguranță industrială adesea precare.

În 2021, un incendiu izbucnit într-o fabrică de alimente a provocat moartea a 52 de persoane, după ce s-a descoperit că unitatea fusese construită ilegal și nu avea ieșiri de urgență.

În 2019, un alt incendiu a mistuit un cartier istoric din Dhaka, omorând 78 de oameni, printre care și participanți la o nuntă.

Cea mai gravă tragedie industrială din istoria țării a avut loc în 2013, când prăbușirea clădirii Rana Plaza, ce găzduia mai multe ateliere de confecții, a provocat moartea a peste 1.100 de persoane.