Tragedia a avut loc în timpul unei operațiuni de evacuare la o fermă ocupată ilegal de trei frați agricultori, confruntați cu grave dificultăți financiare.

Potrivit primelor concluzii ale anchetei, explozia a fost provocată intenționat chiar de către cei evacuați, în momentul în care autoritățile au pătruns în clădire.

Explozie violentă în timpul unei misiuni de evacuare

Forțele de ordine sosiseră la fața locului pentru a pune în aplicare o ordonanță de evacuare emisă pe fondul unor datorii acumulate de familia de agricultori. În momentul în care carabinierii au pătruns în clădire, una dintre buteliile de gaz a fost aprinsă, provocând o detonație puternică, urmată de prăbușirea imobilului.

„Intrând în casă, ne-am confruntat cu un act de nebunie absolută. O butelie de gaz a fost aprinsă, iar explozia i-a lovit direct pe agenții noștri”, a declarat comandantul carabinierilor din Verona, Claudio Papagno, pentru agenția ANSA.

Oficialul a precizat că locuința fusese abandonată de mai multe luni, iar cei trei frați se baricadaseră în interior, refuzând orice formă de dialog cu autoritățile.

Bilanț tragic și arestări după dezastru

După ore de intervenții dificile, pompierii au reușit să scoată de sub dărâmături trupurile celor trei carabinieri decedați. În total, 19 persoane — membri ai forțelor de ordine, pompieri și o civilă — au fost rănite și transportate la spital pentru investigații.

Sono tre i carabinieri morti e almeno 13 le persone rimaste ferite in seguito a un\"esplosione che si è verificata in un casolare a Castel D\"Azzano, in provincia di Verona. Gli agenti erano impegnati in un’operazione di sgombero di un\"abitazione occupata da tre fratelli, quando è… pic.twitter.com/Dgvn4IVgDP — Local Team (@localteamit) October 14, 2025

Doi dintre frați, aflați la fața locului, au fost reținuți imediat, iar al treilea — care ar fi încercat să fugă după explozie — a fost capturat ulterior.

„Se pare că ferma a fost vizată de o ordonanță de expulzare din cauza datoriilor acumulate. Este o tragedie cumplită, care ne lasă fără cuvinte”, a transmis pe Facebook Luca Zaia, președintele regiunii Veneto.

3 carabinieri morti e una decina tra militari e agenti di polizia feriti: questo il bilancio dell’esplosione di un casolare a Castel D’Azzano, in provincia di #Verona.

Le forze dell’ordine erano intervenute per sgomberare l’abitazione… pic.twitter.com/8ze7RMvsxP — Tg1 (@Tg1Rai) October 14, 2025

Reacții oficiale: durere și solidaritate

Tragedia a stârnit o undă de șoc în Italia. Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor celor uciși și sprijin celor răniți:

Esplosione durante lo sgombero nel Veronese, tre carabinieri le vittime. Nel video il luogo della deflagrazione a Castel d\"Azzano. #ANSA pic.twitter.com/DIsOuX3vph — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 14, 2025

„Cu profundă durere am aflat despre dispariția tragică a trei carabinieri, uciși în timpul serviciului. Îmi exprim compasiunea și respectul pentru sacrificiul lor.”

Și premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reacționat public, subliniind importanța și curajul forțelor de ordine italiene:

„Urmăresc cu tristețe acest eveniment dramatic, care ne amintește de curajul și dăruirea celor care servesc Italia în fiecare zi.”

Anchetă în desfășurare

Autoritățile italiene au deschis o anchetă penală pentru omor calificat și distrugere intenționată. Procurorii verifică modul în care familia a obținut accesul la locuință și dacă existau semnale prealabile privind intenția de a comite un asemenea gest extrem.

Explozia de la Castel d’Azzano este considerată una dintre cele mai grave tragedii care au afectat forțele de ordine italiene în ultimii ani, readucând în atenție pericolele misiunilor de evacuare forțată și tensiunile sociale din mediul rural afectat de criză economică