Deflagrația a distrus complet una dintre clădirile complexului industrial și a fost resimțită în localități aflate la peste 20 de kilometri distanță. Locuitorii din zonă au relatat că locuințele le-au fost zguduite, iar camerele de supraveghere au surprins sunetul exploziei, scrie The Sun.

Echipele de intervenție au fost nevoite să se retragă temporar din cauza unor explozii secundare.

Accurate Energetic Systems este un producător de explozibili militari și industriali, cu sediul într-un complex de opt clădiri aflat la aproximativ 100 km sud-vest de Nashville. Cauza exploziei nu este cunoscută deocamdată.