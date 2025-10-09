Cum s-a produs incidentul?

Deflagrația a avut loc în jurul orei 10:30, pe Avenue de Saxe, în arondismentul 7 al capitalei franceze, în timpul unor lucrări de sudură efectuate de o echipă de tehnicieni. În urma unei posibile scurgeri de gaz, un incendiu s-a declanșat în incinta camerei tehnice, iar ulterior s-a produs o explozie puternică care ar fi implicat și un sistem de aer condiționat, conform primelor constatări ale pompierilor.

Echipele de intervenție au sosit rapid la fața locului, acționând pentru stingerea incendiului și evacuarea persoanelor aflate în zonă. Cei trei tehnicieni răniți au fost preluați de serviciile medicale de urgență și transportați la spital. Doi dintre ei au suferit arsuri grave, iar cel de-al treilea se află sub supraveghere medicală, starea sa fiind stabilă.

Compania Orange a confirmat producerea unui „accident major” într-unul dintre site-urile sale tehnice din Paris, fără a furniza, pentru moment, detalii suplimentare privind cauzele sau amploarea pagubelor materiale.

Ancheta este în curs, autoritățile încercând să stabilească circumstanțele exacte ale exploziei. Specialiștii nu exclud posibilitatea unei defecțiuni tehnice apărute în timpul lucrărilor de întreținere.

Zona a fost temporar izolată, iar traficul în împrejurimi restricționat, în timp ce echipajele de pompieri și poliție continuă verificările pentru a elimina orice risc de noi degajări de fum sau scurgeri de gaz.