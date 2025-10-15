Explozie în fața unui mall aglomerat

Potrivit martorilor, deflagrația a avut loc în fața unui mall frecventat de localnici și turiști. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă cum mașina ia foc brusc, iar câteva secunde mai târziu o explozie uriașă luminează zona, ridicând un nor de fum și panicând trecătorii.

Autoritățile au confirmat că un al doilea vehicul, încărcat cu explozibili, a fost descoperit în apropiere. Acesta nu a detonat și a fost neutralizat în siguranță de echipele de geniști.

„Atac planificat de grupuri criminale”

Ministrul de interne, John Reimberg, a declarat că dispozitivele explozive au fost „fabricate profesionist de grupuri criminale” cu scopul de a răspândi panică și haos.

„Poliția a efectuat detonări controlate și colectează probe pentru a stabili cine se află în spatele acestui atac”, a precizat oficialul, într-un mesaj publicat pe platforma X (fostul Twitter).

Guvernatorul provinciei Guayas, Humberto Plaza, a transmis un mesaj dur:

„Îi vom vâna pe cei care au comis acest act de terorism. Vor fi capturați și pedepsiți cu toată severitatea legii.”

Zona, izolată de forțele de ordine

Forțele de ordine au împrejmuit zona mallului și au cerut locuitorilor să evite deplasarea în perimetru până la finalizarea investigațiilor. Echipele de intervenție au rămas la fața locului pentru a evalua pagubele și pentru a aduna resturile de la dispozitivele explozive.

Guayaquil este considerat cel mai violent oraș din Ecuador, confruntându-se în ultimii ani cu o creștere accentuată a infracționalității și a activităților bandelor criminale.

Incidentul, parte dintr-un val de violențe

Explozia survine la doar o lună după un incident similar, când un alt vehicul a sărit în aer în fața unei închisori regionale din același oraș. În acel caz, nu au existat victime, însă atacul a fost catalogat drept un avertisment al grupărilor criminale locale.

Tensiunile din Ecuador sunt în creștere. Săptămâna trecută, mașina președintelui Daniel Noboa a fost atacată cu pietre de protestatari furioși, care au spart geamurile vehiculului în timp ce acesta trecea prin mulțime.

Autoritățile ecuadoriene investighează acum dacă există o legătură între atacul de marți și rețelele de crimă organizată care operează în mai multe provincii ale țării.