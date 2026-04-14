Statele Unite ar fi cerut Iranului o pauză de 20 de ani în programul de îmbogăţire a uraniului - SURSE

Centrala nucleară de la Bushehr
SUA au căutat să obţină o suspendare de 20 de ani a programului iranian de îmbogăţire a uraniului în vederea unui acord pentru a pune capăt războiului împotriva Iranului, a dezvăluit presa americană luni, după eşecul discuţiilor din weekend de la Islamabad.

Potrivit presei americane, care citează responsabili apropiaţi discuţiilor desfăşurate sâmbătă la Islamabad, Washingtonul a cerut Teheranului să se angajeze să nu îmbogăţească uraniu timp de 20 de ani, precizează Agerpres..

În schimb, Iranul s-a declarat dispus să-şi suspende activităţile nucleare doar pe durata a cinci ani, indică New York Times.

Aceste propuneri dezvăluite de presa de peste Ocean apar ca o versiune diluată a cerinţelor formulate public de Donald Trump, care a cerut Iranului să renunţe definitiv la ambiţiile sale nucleare.

 

 