Potrivit presei americane, care citează responsabili apropiaţi discuţiilor desfăşurate sâmbătă la Islamabad, Washingtonul a cerut Teheranului să se angajeze să nu îmbogăţească uraniu timp de 20 de ani, precizează Agerpres..

Această pauză de 20 de ani ar fi fost însoţită de o relaxare a sancţiunilor, relevă publicaţia Wall Street Journal, precizează Agerpres.

În schimb, Iranul s-a declarat dispus să-şi suspende activităţile nucleare doar pe durata a cinci ani, indică New York Times.

Aceste propuneri dezvăluite de presa de peste Ocean apar ca o versiune diluată a cerinţelor formulate public de Donald Trump, care a cerut Iranului să renunţe definitiv la ambiţiile sale nucleare.