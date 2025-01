Cum s-a întâmplat tragedia

Incidentul a avut loc în timp ce lua cina. Deși au intervenit echipajele medicale, viața sa nu a mai putut fi salvată. Vestea a fost un adevărat șoc pentru milioanele de fani care o urmăreau, dar și pentru apropiații săi. Rețele sociale s-au umplut rapid de mesaje de condoleanțe, în timp ce familia și prietenii exprimau durerea profundă cauzată de pierderea ei.

Sora mai mică a lui Carol a confirmat public vestea tragică, postând pe Instagram un mesaj plin de emoție: „Te iubesc, soră, și te voi iubi mereu. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o soră ca tine, cu o inimă atât de mare. Odihnește-te în pace, sora mea.” Familia a anunțat că rezultatele autopsiei sunt așteptate pentru a confirma cauza exactă a morții, dar se presupune că decesul a survenit în urma unui stop cardiorespirator provocat în timp ce mânca.

Două fetițe au rămas orfane de mamă

Carol Acosta lasă în urma sa două fiice, Reina și Legend, dar și o comunitate de 6,6 milioane de fani care au fost inspirați de mesajele sale puternice despre iubirea de sine și acceptarea propriului corp. Numeroase mesaje de susținere au fost postate de fani care au descris impactul semnificativ pe care influencerița l-a avut asupra vieților lor. „Nu pot să cred că ești plecată. Ne-ai învățat să ne iubim exact așa cum suntem”, a scris un admirator.

Killadamente a fost o voce importantă în mișcarea de pozitivitate corporală, abordând subiecte precum stereotipurile legate de greutate și hărțuire. Ea a povestit deseori despre copilăria sa marcată de critici legate de greutate, transformând acele experiențe dureroase în mesaje de motivație pentru ceilalți. În 2017, a lansat un imn al autoacceptării, „Me Amo y No Me Importa” („Mă iubesc și nu îmi pasă”), care a devenit extrem de popular printre fanii săi. Versurile sale transmiteau curaj și putere: „Sunt diferită și mă numesc Killadamente. Chiar dacă cad, mă ridic imediat. Sunt curajoasă, un pic arogantă. Am mare grijă de mine, pentru că eu sunt cea care mă apăr.”

Cu doar o zi înainte de tragedie, Carol a postat un videoclip în care purta o rochie neagră mulată, încurajându-și fanii să se accepte așa cum sunt. „Am crezut mereu că Dumnezeu are favoriți, dar întorcându-mă către mine, îmi dau seama că nu e nevoie să urmez normele societății ca să fiu demnă de iubire.”

Familia Acosta a mulțumit tuturor celor care i-au oferit sprijin lui Carol de-a lungul vieții și a lansat un apel pentru ajutor financiar pentru a acoperi costurile funerare și pentru le sprijini pe fiicele ei în aceste momente dificile.