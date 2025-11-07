Sarkozy face foamea în închisoare: „Nu știe să gătească și refuză mâncarea servită, de teamă să i se pună ceva în farfurie”

Sarkoszy, însoțit de Carla Bruni în drum spre închisoare (sursă: Profimedia)
Sarkoszy, însoțit de Carla Bruni în drum spre închisoare (sursă: Profimedia)

Apropiații fostului președinte francez Nicolas Sarkozy, recent trimis în spatele gratiilor pentru acte de corupție, sunt îngrijorați de regimul alimentar al acestuia. Fiindcă nu știe să gătească și se teme să guste din mâncarea servită deținuților, Sarkozy a ajuns să consume doar iaurt.

Aflat în detenție la închisoarea La Santé din Paris, fostul președinte al Franței a adoptat, din proprie inițiativă, un regim alimentar neobișnuit. Astfel, de la data încarcerării sale, pe 21 octombrie, Nicolas Sarkozy se hrănește exclusiv cu iaurturi, scrie Le Point.

Fostul șef de stat refuză meniul rezervat deținuților, de teamă că cineva i-ar putea scuipa în farfurie sau poate să-i pună ceva, a dezvăluit un apropiat pentru publicația citată.

Problema este că Sarkozy nu poate pune în practică nici alternativa pe care i-o oferă regimul de penitenciar, aceea de a-și găti singur, pentru că „nu știe nici măcar să-și fiarbă un ou!”.