Aflat în detenție la închisoarea La Santé din Paris, fostul președinte al Franței a adoptat, din proprie inițiativă, un regim alimentar neobișnuit. Astfel, de la data încarcerării sale, pe 21 octombrie, Nicolas Sarkozy se hrănește exclusiv cu iaurturi, scrie Le Point.

Fostul șef de stat refuză meniul rezervat deținuților, de teamă că cineva i-ar putea scuipa în farfurie sau poate să-i pună ceva, a dezvăluit un apropiat pentru publicația citată.

Problema este că Sarkozy nu poate pune în practică nici alternativa pe care i-o oferă regimul de penitenciar, aceea de a-și găti singur, pentru că „nu știe nici măcar să-și fiarbă un ou!”.