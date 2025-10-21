Carla Bruni l-a condus pe Nicolas Sarkozy la închisoare. Celebra fostă Primă Doamnă a Franței a izbucnit în lacrimi – FOTO/VIDEO

Avocații fostului președinte au depus deja cerere de eliberare (foto: Carla Bruni - Profimedia)
Avocații fostului președinte au depus deja cerere de eliberare (foto: Carla Bruni - Profimedia)
Avocații fostului președinte au depus deja cerere de eliberare (foto: Carla Bruni - Profimedia)
Avocații fostului președinte au depus deja cerere de eliberare (foto: Carla Bruni - Profimedia)
Avocații fostului președinte au depus deja cerere de eliberare (foto: Carla Bruni - Profimedia)
Avocații fostului președinte au depus deja cerere de eliberare (foto: Carla Bruni - Profimedia)

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a ajuns la închisoarea unde își va executa pedeapsa de cinci ani. El a părăsit domiciliul ținându-se de mână cu soția sa, fostul top model Carla Bruni. Sarkozy a fost condamnat definitiv în dosarul privind finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2007.

Sarkozy a sosit la închisoarea La Santé din Paris, unde va executa pedeapsa în regim semi-liber. Acest regim îi permite să părăsească penitenciarul în timpul zilei pentru activități profesionale, cu obligația de a reveni seara, potrivit publicației Le Monde.

Presa tabloidă a surprins-o pe partenera sa, celebrul top model Carla Bruni, în lacrimi.

Imagine

sursă foto: Profimedia

 

Fostul președinte a fost găsit vinovat de corupție și trafic de influență într-un dosar care s-a întins pe mai bine de un deceniu, implicând mărturii, interceptări și documente din anchete internaționale. Acestea au demonstrat că Sarkozy a beneficiat de sprijin financiar din partea regimului lui Muammar Gaddafi, încălcând legislația franceză privind finanțarea campaniilor electorale. Avocații săi au anunțat că vor sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului, invocând nereguli în proces.

Este pentru prima dată în istoria Franței când un fost președinte este încarcerat pentru fapte comise în timpul mandatului.