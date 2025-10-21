Sarkozy a sosit la închisoarea La Santé din Paris, unde va executa pedeapsa în regim semi-liber. Acest regim îi permite să părăsească penitenciarul în timpul zilei pentru activități profesionale, cu obligația de a reveni seara, potrivit publicației Le Monde.

🚨 El expresidente francés Nicolas Sarkozy, de 70 años, sale de su casa acompañado por su esposa camino a la prisión francesa donde cumplirá 5 años de condena por delitos de corrupción. pic.twitter.com/ObjKeLxofh — Isaac (@isaacrrr7) October 21, 2025

Presa tabloidă a surprins-o pe partenera sa, celebrul top model Carla Bruni, în lacrimi.

sursă foto: Profimedia

Jamais un ex-président de la République français n’avait été envoyé en prison. Ce mardi, Louis Sarkozy avait appelé à une manifestation de soutien, à laquelle des centaines de personnes ont répondu présent.



Les images d’un moment historique ➡️ https://t.co/ILPMwEAp7D pic.twitter.com/GXDkY4PCdc — Le Parisien (@le_Parisien) October 21, 2025

Fostul președinte a fost găsit vinovat de corupție și trafic de influență într-un dosar care s-a întins pe mai bine de un deceniu, implicând mărturii, interceptări și documente din anchete internaționale. Acestea au demonstrat că Sarkozy a beneficiat de sprijin financiar din partea regimului lui Muammar Gaddafi, încălcând legislația franceză privind finanțarea campaniilor electorale. Avocații săi au anunțat că vor sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului, invocând nereguli în proces.

Este pentru prima dată în istoria Franței când un fost președinte este încarcerat pentru fapte comise în timpul mandatului.