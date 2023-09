Schimbul de prizonieri între Occident și Rusia care l-ar putea include și pe opozantul lui Putin - Aleksei Navalnîi ar fi dorit chiar de liderul de la Kremlin, potrivit informațiilor publicate Wall Street Journal.

Motivul este revenirea unui om important pentru președintele Rusiei. Vladimir Putin ar fi insistat în ultimii ani pentru eliberarea lui Vadim Krasikov, 58 de ani, presupus membru al serviciilor speciale (FSB). La schimb ar putea fi oferiți fostul pușcaș american Paul Whelan, pe jurnalistul Wall Street Journal Evan Gershkovich, reținuți sub acuzația de spionaj, sau pe Aleksei Navalnîi. Totuși, obiectivul principal pentru SUA este eliberarea propriilor cetățeni, subliniază WSJ.

Vadim Krasikov se află în închisoare în Germania, după ce a fost condamnat la închisoare pe viață, fiind găsit vinovat de asasinarea disidentului cecen Zelimkhan Khangoshvili. În 2019. Krasikov l-a împușcat în spate și de două ori în cap într-un parc din Germania, plin de copii și părinți. Instanța germană a stabilit atunci că rusul Krasikov era ofițer al serviciului de informații FSB, fiind însărcinat cu realizarea de asasinate pe teritoriul străin. Înainte de pronunțarea sentinței, în 2021, Putin i-ar fi cerut consilierului său de securitate să analizeze un schimb de prizonieri pentru a-l elibera pe Krasikov. Potrivit declarațiilor date sub anonimat de oficiali occidentali publicației americane WSJ, Putin a încercat de mai mulți ani să obțină eliberarea lui Krasikov pe diferite căi.

