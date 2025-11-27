Ies la iveală noi informații despre apropierea lui Ludovic Orban și Ilie Bolojan. Dosarul penal al fraților Micula ar fi motivul care îi unește pe Bolojan și Orban. Dosar prin care afaceriștii sunt acuzați că au primit bani grei de la stat. Orban a declarat recent că Bolojan l-a susținut în campanie din 2021 și că au colaborat bine din 2007, de aceea ar fi acum în relatii bune. Fostul lider PNL a ajuns ținta unui mare scandal în urma perchezițiilor la firmele fraților Micula, care se află de ani de zile în spatele lui Ilie Bolojan.