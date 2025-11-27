Proteste în Bulgaria
Manifestanții au încercuit clădirea Parlamentului pentru a împiedica ieșirea deputaților. Protestatarii au cerut demisia urgentă a actualului guvern. Demonstrația, organizată de o organizație pro-europeană, a fost sprijinită de extrema dreapta.
Oamenii au transmis că proiectul de buget alungă investitorii onești și dă undă verde afacerilor conectate cu mafia.
De asemenea, manifestanții sunt de părere că instituțiile care gestionează finanțele publice sunt corupte având în vedere situația economică a țării. Potrivit ultimelor date, bugetul ar urma adoptat definitiv în planul Parlamentului săptămâna viitoare.
Dün gece başkent Sofya hararetli bir gece geçirdi. Bütçe görüşmelerini bloke etmeye çalışan binlerce vatandaş güvenlik güçleri ile çatışmaya girdi. Halk daha fazla gelir talep ediyor. "Mafya dışarı" sloganları atıyor. 🎥 💶 pic.twitter.com/vwiNETGgOs— HABERBG.NET- Bulgaristan Haberleri (@haberbgnet) November 27, 2025