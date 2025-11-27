Revoltă la granița României! Protest uriaș față de Guvern în Bulgaria

Proteste violente în Bulgaria. Mii de oameni au ieșit în stradă în capitala Sofia pentru a transmite că nu sunt de acord cu proiectul de buget pentru 2026, care prevede impozite mai mari, dar și majorări salariale pentru bugetari.

Proteste în Bulgaria

Manifestanții au încercuit clădirea Parlamentului pentru a împiedica ieșirea deputaților. Protestatarii au cerut demisia urgentă a actualului guvern. Demonstrația, organizată de o organizație pro-europeană, a fost sprijinită de extrema dreapta.

Oamenii au transmis că proiectul de buget alungă investitorii onești și dă undă verde afacerilor conectate cu mafia.

De asemenea, manifestanții sunt de părere că instituțiile care gestionează finanțele publice sunt corupte având în vedere situația economică a țării. Potrivit ultimelor date, bugetul ar urma adoptat definitiv în planul Parlamentului săptămâna viitoare.

 

 