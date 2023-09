Liderii celor mai puternice 20 de națiuni din lume încep sâmbătă, în capitala Indiei, New Delhi, summitul anual al G20, profund divizați în legătură cu războiul din Ucraina, dar de acord asupra altor chestiuni precum criptomonedele și reformarea băncilor multilaterale de dezvoltare.

Londra a anunțat că serviciile militare și de securitate ale Regatului Unit vor desfășura operațiuni de monitorizare în Marea Neagră pentru a descuraja Rusia să atace navele comerciale care transportă cereale din Ucraina către țările în curs de dezvoltare. Dacă se detectează semne de pregătire a unor atacuri împotriva transportului maritim civil sau a infrastructurii din Marea Neagră, Regatul Unit intenționează să atragă atenția Rusiei și să dezvăluie responsabilitatea acestor atacuri. Pentru a descuraja astfel de acțiuni, avioanele RAF vor efectua misiuni de patrulare deasupra zonei, potrivit Guvernului de laa Londra. Aceste măsuri au ca scop prevenirea unor eventuale operațiuni de tip steag fals care ar încerca să pună vina pe alții decât Rusia.

UPDATE 9:00 - Punct fierbinte în India - summitul G20 de la Delhi.

Negociatorii ţărilor din G20 nu au reuşit să-şi rezolve vineri dezacordurile în ceea ce priveşte formularea referitoare la războiul din Ucraina care să fie inclusă în Declaraţia finală a summitului, potrivit unui proiect văzut de Reuters, astfel că orice posibil progres în această privinţă este lăsat în sarcina liderilor blocului care încep sâmbătă o reuniune de două zile la New Delhi.

UPDATE 8:30 - Unul dintre răniții de bombardamentele rușilor în regiunea Sumi a murit sâmbătă la spital. În total, 4 persoane au fost rănite.

UPDATE 8:00 - Pregătiri pentru exercițiul comun România-SUA din Marea Neagră și Delta Dunării. Marinele române și americane vor desfășura exercițiul „Sea Breeze 23.3” în perioada 11-15 septembrie. Participă și militari din Bulgaria, Franța, Marea Britanie, Turcia și Ucraina. Exercițiul va avea loc în perioada 11-15 septembrie.

