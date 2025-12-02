UPDATE 20:00 - Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, s-a întâlnit la Moscova cu președintele Vladimir Putin

Întâlnirea are loc în contextul în care Putin transmite că nu vede motive pentru concesii, respingând zilele trecute orice perspectivă de progres și condiționând un eventual armistițiu de retragerea Ucrainei din teritoriile neocupate — o cerință inacceptabilă pentru Kiev.

UPDATE 17:45 - Emisarul special al SUA, însoțit de ginerele lui Trump, au ajuns la Moscova pentru negocieri cruciale privind pacea în Ucraina

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a ajuns la Moscova pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin, în cel mai recent demers american de a impulsiona negocierile pentru încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, participă și el la discuții.

UPDATE 16:00 - Volodimir Zelenski: Planul de pace propus de SUA a fost revizuit din nou după negocierile americano-ucrainene

Negociatorii americani și ucraineni au revizuit din nou la tratativele desfășurate duminică și luni în Florida propunerea de acord-cadru de pace menit să încheie războiul cu Rusia, document propus inițial de SUA și deja revizuit în urmă cu o săptămână după o primă serie de tratative americano-ucrainene la Geneva, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a insistat ca susținătorii europeni ai Ucrainei să fie mai implicați în acest proces, transmite Reuters.

Discuțiile desfășurate în Florida ”au avut la bază documentul de la Geneva, iar acel document a fost ajustat”, a scris Zelenski pe rețeaua socială X.

”Diplomații noștri lucrează activ cu toți partenerii pentru a se asigura că țările europene și alți participanți la Coaliția Voinței sunt implicați substanțial în elaborarea deciziilor”, a adăugat președintele ucrainean, referindu-se la un grup de țări, majoritatea europene, care oferă Ucrainei ajutor militar în războiul cu Rusia și sunt dispuse să-i ofere și o formă de garanție de securitate în perioada postbelică.

”Ucraina abordează toate eforturile diplomatice cu cea mai mare seriozitate, suntem angajați către obținerea unei păci reale și a unei securități garantate”, a mai spus Zelenski, adăugând că ”acesta este exact nivelul de angajament care trebuie impus părții ruse.”

UPDATE 15:00 - Atacurile nocturne ruse cu rachete și drone, în creștere în noiembrie

Rusia a tras mai multe rachete și drone în timpul atacurilor sale nocturne împotriva Ucrainei în noiembrie decât în luna precedentă, potrivit unei analize realizate de AFP pe baza datelor ucrainene și publicată marți.

Forțele ruse au lansat în total 5.660 de rachete și drone cu rază de acțiune lungă contra Ucrainei în noiembrie, în creștere cu 2% în raport cu octombrie, potrivit unei compilații de cifre furnizate în fiecare zi de forțele aeriene ucrainene.

Aceste bombardamente, care țintesc în special rețeaua energetică și vizează epuizarea populației, au continuat fără încetare chiar și în momentul în care Washingtonul negociază cu Kievul și Moscova cu scopul de a ajunge la un acord pentru încetarea războiului declanșat de invazia rusă la scară mare în 2022.

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat 5.445 de drone cu rază de acțiune lungă și 215 de rachete asupra Ucrainei în noiembrie, o creștere cu 3% a numărului de drone și o scădere cu 2% a numărului de rachete în raport cu luna precedentă.

În octombrie, forțele ruse au lansat 270 de rachete asupra Ucrainei, o creștere cu 46% în raport cu septembrie și o scădere după ce forțele aeriene ucrainene au început, în anul 2023, să publice rapoarte zilnice.

UPDATE 13:50 - Putin salută capturarea oraşului Pokrovsk din estul Ucrainei, Kievul neagă

Preşedintele Vladimir Putin a salutat capturarea completă de către Rusia a oraşului Pokrovsk din estul Ucrainei - raportată direct Kremlinului de comandanţii ruşi - ca o victorie importantă după o campanie îndelungată, afirmând că aceasta va ajuta Moscova să-şi îndeplinească obiectivele militare mai ample.

Anunţul a intervenit în ajunul importantei vizite pe care o face la Moscova trimisul lui Trump, Steve Witkoff, care se întâlneşte cu Putin pentru a vorbi despre planul american de oprire a războiului în Ucraina. Armata ucraineană a dat însă asigurări, marţi, că luptele continuă la Pokrovsk, un nod logistic cheie pentru forţele ucrainene din estul ţării.

UPDATE 12:15 - Un britanic a fost reţinut în Ucraina sub suspiciunea de spionaj în profitul Rusiei

Un cetăţean britanic a fost reţinut în Ucraina sub suspiciunea că spiona pentru Rusia, a anunţat serviciul de securitate ucrainean. Ancheta asupra suspectului, despre care se spune că este un fost membru al forţelor armate britanice, a fost efectuată în coordonare cu serviciile secrete britanice, a declarat o sursă din domeniul securităţii citată de Sky News.

Bărbatul, al cărui nume a fost dezvăluit în presa locală ca fiind Ross David Cutmore, a venit în Ucraina la începutul anului trecut pentru a lucra ca instructor, antrenând armata ucraineană, potrivit serviciului de securitate din Ucraina (SBU). Cu toate acestea, el ar fi fost recrutat apoi de agenţia de spionaj rusă FSB, ademenit de promisiunea de a câştiga bani repede.

Serviciul de securitate ucrainean l-a acuzat pe bărbat că a transmis, între altele, informaţii oficiale despre armata ucraineană agenţiei de spionaj ruse. De asemenea, SBU susţine că acesta se pregătea să comită atacuri teroriste.

Printre informaţiile pe care se presupune că le-a împărtăşit ruşilor se numără coordonatele centrelor de instruire militară din sudul Ucrainei şi detalii despre instructorii străini care lucrează pentru forţele armate ucrainene.

Bărbatul este acuzat şi că a primit instrucţiuni despre cum să fabrice un dispozitiv exploziv improvizat, precum şi informaţii despre locul unde poate găsi un pistol cu două încărcătoare.

El a fost reţinut în octombrie. SBU a făcut atunci anunţul public, dar acum au apărut informaţii suplimentare despre cazul său, după ce presa ucraineană i-a dezvăluit numele.

Individul este reţinut sub suspiciunea de a fi transmis informaţii neautorizate Rusiei.

Dacă va fi găsit vinovat, ar putea primi până la 12 ani de închisoare.

UPDATE 11:10 - Numărul morților în urma atacului rusesc de pe data de 29 noiembrie a crescut la trei

Un bărbat care a fost rănit în atacul rusesc la scară largă asupra orașului Kiev din 29 noiembrie a murit la spital, numărul morților în urma atacului ajungând la trei.

„Aceasta este a treia victimă în urma atacului la scară largă al inamicului asupra Kievului din 29 noiembrie”, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko, pe Telegram.

Vă reamintim că noaptea de 28 spre 29 noiembrie, forțele ruse au efectuat un atac combinat la scară largă asupra capitalei. Până în dimineața zilei de 29 noiembrie, două persoane fuseseră raportate ucise și 37 rănite în urma atacului.

UPDATE 09:40 - O navă rusească a fost lovită pe Marea Neagră aproape de Turcia

Un incident îngrijorător a avut loc recent pe Marea Neagră, când o navă cargo rusească a fost atacată în apropierea coastelor turcești. Anunțul a fost făcut de Directoratul General pentru Afaceri Maritime al Turciei, pe contul său oficial de X. Instituția a transmis că tankerul MIDVOLGA-2 a raportat atacul în timp ce naviga la aproximativ 80 de mile de litoralul Turciei, având o încărcătură de ulei de floarea-soarelui și fiind pe ruta din Rusia către Georgia. Potrivit site-ului de specialitate Marine Traffic, nava vizată, Midvolga 2, este un tanker de 140 de metri lungime, construit în anul 2014 și care navighează sub pavilion rusesc.

UPDATE 09:00 - Negocieri cruciale între emisarul lui Trump și Putin

Președintele american Donald Trump a insistat în repetate rânduri asupra dorinței sale de a pune capăt celui mai sângeros conflict european de după Al Doilea Război Mondial, pe care administrația sa îl denumește o "baie de sânge" și "un război prin intermediari".

Cu toate acestea, eforturile sale diplomatice de până acum, inclusiv întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin care a avut loc în Alaska în luna august, nu au reușit încă să aducă pacea. Săptămâna trecută, contextul s-a tensionat și mai mult după ce a fost divulgată o serie de 28 de propuneri preliminare de pace din partea Statelor Unite.

Aceste propuneri au stârnit îngrijorarea oficialilor ucraineni și europeni, care le-au considerat o cedare în fața cererilor majore ale Moscovei, referitoare la statutul NATO, la acceptarea controlului Rusiei asupra unei cincimi din teritoriul Ucrainei și la impunerea de restricții asupra capacității militare ucrainene.