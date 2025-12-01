UPDATE 8:48 - Volodimir Zelenski este primit luni la Palatul Elysee

Preşedintele francez Emmanuel Macron îl primeşte luni la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, aflat sub o puternică presiune militară şi politică, relatează Le Figaro.

Volodimir Zelenski va fi primit la Palatul Élysée la ora locală 10:00 (11:00 ora României), iar cei doi şefi de stat vor face o declaraţie de presă înaintea întrevederii şi a prânzului de lucru prevăzute în program.

„Cei doi lideri vor discuta despre situaţia actuală şi despre condiţiile pentru o pace justă şi durabilă, în continuarea discuţiilor de la Geneva şi a planului american şi a unei strânse colaborări cu partenerii noştri europeni”, a declarat Preşedinţia franceză.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Am vorbit cu Mark Rutte și vom continua conversația în zilele următoare. Acestea sunt zile importante, în care multe se pot schimba. Ne coordonăm îndeaproape, iar acțiunile noastre comune vor fi extrem de eficiente”, a declarat Zelenski.

În discuția cu Ursula von der Leyen, liderul ucrainean a abordat situația diplomatică și sprijinul pentru întărirea rezilienței Ucrainei în fața atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice. „Menținem o coordonare deplină cu Comisia Europeană și sunt recunoscător pentru sprijin”, a precizat Zelenski.

Tot duminică, secretarul de stat american Marco Rubio a calificat drept „foarte productive” întâlnirile dintre oficiali americani și ucraineni desfășurate în Florida. El a subliniat că negocierile pentru încheierea războiului continuă și că emisarul american Steve Witkoff urmează să se deplaseze la Moscova în cursul acestei săptămâni.

Șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a vorbit, la rândul său, despre negocieri „productive și reușite”, în contextul discuțiilor privind un posibil acord de pace cu Rusia.