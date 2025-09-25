UPDATE 8:30 - Drone neidentificate au închis un aeroport din Danemarca și au perturbat mai multe zboruri, pentru a doua oară în aceasta săptămână

Aeroportul Aalborg din nordul Danemarcei a fost închis după ce în spațiul său aerian au fost observate drone neautorizate. Un incident similar a avut pe aeroportul din Copenhaga la începutul acestei săptămâni, potrivit BBC.

Alte trei aeroporturi mai mici din sudul țării, Esbjerg, Sonderborg și Skrydstrup, au raportat, de asemenea, activitate cu drone, însă nu au fost închise.

Poliția a declarat că dispozitivele puteau fi văzute de la sol și a adăugat că nu poate exclude posibilitatea ca totul să fie o farsă. Autoritățile investighează cine controlează dronele și care ar putea fi motivația acestora.

Incidentul survine după ce aeroportul din Copenhaga a fost nevoit să se închidă la începutul acestei săptămâni din cauza unei incursiuni a unei drone, pe care prim-ministrul a descris-o drept „cel mai grav atac asupra infrastructurii daneze de până acum”.

Aeroportul din Copenhaga a fost închis, marți, timp de patru ore după ce mai multe drone mari au fost văzute în apropiere. Totodată, aeroportul din Oslo a fost închis timp de trei ore, în urma unui incident similar. Dronele au dus la anularea a 100 de zboruri în Copenhaga și au afectat 20.000 de călători, potrivit presei daneze.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Liderul ucrainean a avertizat că încălcările spațiului aerian european de către Rusia sunt provocări deliberate, nu simple erori. Discuțiile cu Rutte au vizat și programul PURL, prin care statele NATO achiziționează arme americane pentru a le transfera Ucrainei.

Discuțiile dintre oficialii europeni au avut loc în cadrul Adunării Generale a ONU de miercuri, scrie Kyiv Independent.

Volodimir Zelenski a participat la întâlniri în cadrul celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU, care s-a desfășurat la New York, unde s-au adunat lideri din aproape 150 de țări.

Marți, el a avut o întâlnire cu președintele american Donald Trump și a susținut un discurs în fața Adunării ziua următoare.