UPDATE 8:48 - Rusia a pierdut aproximativ 1.102.570 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

Numărul include 960 de victime suferite de forţele ruse în ultima zi.

Conform raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.194 de tancuri, 23.282 de vehicule blindate de luptă, 62.363 de vehicule şi rezervoare de combustibil, 32.999 de sisteme de artilerie, 1.493 de sisteme de lansare multiplă de rachete, 1.218 sisteme de apărare aeriană, 422 de avioane, 344 de elicoptere, 62.001 drone, 28 nave şi bărci şi un submarin.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Un alt act de terorism al regimului de la Kiev. Toate ţările NATO şi UE, care caută sursa agresiunii pe continentul european, trebuie să se uite în oglindă pentru a o vedea. Ele sunt pulsul destabilizării şi al răspândirii terorismului în Europa, sponsorizând regimul de la Kiev şi furnizându-i arme”, a afirmat Zaharova.

Anterior, Ministerul Apărării rus a informat că duminică, în jurul orei 19:30 a Moscovei [16:00 GMT], Ucraina a efectuat un atac asupra unei staţiuni din Crimeea, unde nu există instalaţii militare. În atac au fost utilizate drone echipate cu focoase explozive.

Şeful Crimeei, Serghei Aksionov, a informat că în oraşul Foros, situat lângă graniţa cu Sevastopol, mai multe clădiri ale sanatoriului Foros şi o clădire şcolară au fost avariate în urma atacurilor cu drone. Trei persoane au murit şi alte 16 au fost rănite.