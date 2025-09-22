Război în Ucraina, ziua 1307. Ministerul de Externe al Rusiei, după atacul cu drone din Crimeea: NATO şi UE trebuie să se privească în oglindă pentru a găsi agresorul - LIVE TEXT

NATO şi Uniunea Europeană, care caută sursa agresiunii pe continentul european, trebuie să se uite în oglindă pentru a o vedea, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, pentru TASS, în urma atacului cu drone ucrainene în Yalta şi în alte zone din Crimeea. Ucraina se află în ziua 1307 a războiului. 

UPDATE 8:48 - Rusia a pierdut aproximativ 1.102.570 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei.

 Numărul include 960 de victime suferite de forţele ruse în ultima zi.

Conform raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.194 de tancuri, 23.282 de vehicule blindate de luptă, 62.363 de vehicule şi rezervoare de combustibil, 32.999 de sisteme de artilerie, 1.493 de sisteme de lansare multiplă de rachete, 1.218 sisteme de apărare aeriană, 422 de avioane, 344 de elicoptere, 62.001 drone, 28 nave şi bărci şi un submarin.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Un alt act de terorism al regimului de la Kiev. Toate ţările NATO şi UE, care caută sursa agresiunii pe continentul european, trebuie să se uite în oglindă pentru a o vedea. Ele sunt pulsul destabilizării şi al răspândirii terorismului în Europa, sponsorizând regimul de la Kiev şi furnizându-i arme”, a afirmat Zaharova.

Anterior, Ministerul Apărării rus a informat că duminică, în jurul orei 19:30 a  Moscovei [16:00 GMT], Ucraina a efectuat un atac asupra unei staţiuni din Crimeea, unde nu există instalaţii militare. În atac au fost utilizate drone echipate cu focoase explozive.

Şeful Crimeei, Serghei Aksionov, a informat că în oraşul Foros, situat lângă graniţa cu Sevastopol, mai multe clădiri ale sanatoriului Foros şi o clădire şcolară au fost avariate în urma atacurilor cu drone. Trei persoane au murit şi alte 16 au fost rănite. 

 