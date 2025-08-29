UPDATE 09:20 - Doi morţi în urma atacurilor armatei ruse în regiunea Dnipropetrovsk

Administația militară ucraineană a anunțat, vineri, că atacurile cu drone rusești din regiunea Dnipropetrovsk din Ucraina s-au soldat cu doi morți și un rănit.

Aceste noi atacuri au avut loc într-o zonă pe care Ucraina o protejează din ce în ce mai greu în faţa presiunii Rusiei, relatează AFP.

„Din păcate, două persoane au murit – un bărbat şi o femeie”, a declarat Serhii Lîsak, şeful administraţiei militare din regiune, precizând că o femeie a fost rănită şi că opt drone ruseşti au fost doborâte.

Trupele ucrainene rezistă tot mai greu pe front în fața atacurilor concentrate ale rușilor, iar în paralel apărarea antiaeriană pare de la o zi la alta mai compleșită de rachetele și dronele inamicului. Numai în noaptea de miercuri spre joi, 28 august, un adevărat potop de 600 de drone și peste 30 de rachete balistice și de croazieră a lovit Kievul și a provocat 18 morți și pagube imense.

Sufocată încet de strânsoarea inamicului ca de un anaconda uriaș, armata ucraineană are puține soluții în fața puhoiului de soldați ruși. Mai mult, rușii au fost foarte aproape să spargă frontul în câteva rânduri. De atlfel, numeroși experți și analiști militari au estimat că situația este pur și simplu dramatică pe unele sectoare ale frontului lung de peste 1.000 de kilometri. Însă vestea bună este că nu e totul pierdut pentru ucraieni, care rezistă și acum cu stoicism. Cel puțin aceasta este părerea generalului (r) Virgil Bălăceanu, cel care a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles şi a fost şef al Brigăzii Multinaţionale din Sud-Est.

Într-o analiză pentru Adevărul, generalul descrie situația delicată în care se află forțele defensive ucrainene, dar și eroismul acestora. Supuși unui asalt susținut al rușilor și loviți din toate pozițiile, cu bombe, rachete și drone, ucrainenii nu renunță la orașele - fortărețe care încă îi mai împiedică pe ruși să pornească într-un marș triumfal ce s-ar putea opri chiar la Kiev. Dacă Armata Rusă ar reuși să cucerească fortărețele din nordul și estul Ucrainei, în calea sa spre Kiev ar fi avantajată și de teren, dar și de faptul că nu ar mai exista suficiente fortificații ucrainene pentru a fi ținută suficient pe loc. Cu atât mai demn de laudă este efortul ucrainenilor, care plătesc curajul lor cu sânge, dar le provoacă inamicilor pierderi chiar de două-trei ori mai mari.

Generalul român consideră că ucrainenii ar avea o șansă de a acționa direct, cu un nou atac puternic asupra teritoriului Federației Ruse, la fel cum au atacat anul trecut Kursk. Mutarea surpriză care i-ar da Ucrainei o gură de oxigen și i-ar obliga pe ruși să-și domolească atacurile ar viza din nou teritoriul Rusiei. Mai exact, mutarea la care s-ar gândi generalul Virgil Bălăceanu ar fi un atac asupra oblastului rusesc Breansk.

„Dacă războiul va continua - și cel mai probabil va continua în acest an - ne putem aștepta și la alte lovituri prin surprindere, cum a fost în 2024 cea din Kursk. Și iau doar un scenariu, pentru că nu sunt generalul Sîrski (n.r. - Oleksandr Sîrskîi este comandatul Forțelor Armate ale Ucrainei) și nu pot eu să decid viitoarele planuri operaționale. Sigur, cu aprobarea politică a lui Zelenski, dar într-o altă conjunctură favorabilă s-ar putea să asistăm, cum am asistat la o lovitură puternică în Kursk și la incursiuni în Belgorod, de ce nu să asistăm în Breansk la o asemenea lovitură pentru a înlătura pericolul rus pe direcția Cernihîv înspre Kiev. Vorbesc de aceste direcții, pentru că Kievul a fost asaltat pe trei direcții, direcția principală dinspre Cernobîl, dar și alte două direcții secundare dinspre Cernihîv și dinspre Sumî. O astfel de lovitură în Breansk ar fi al doilea Kursk și i-ar putea lua din nou prin surprinde pe ruși”, conchide generalul Virgil Bălăceanu.