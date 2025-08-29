Potrivit MAE, reprezentantuluiu diplomatic al Moscovei i s-a "comunica protestul ferm al părții române în legătură cu atacurile masive executate de forțele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina, în noaptea de 27/28 august, soldate cu numeroase victime civile și pagube materiale".

În cadrul întrevederii, partea română a condamnat aceste atacuri, care reprezintă crime de război și care demonstrează încă o dată desconsiderarea de către Federația Rusă a principiilor dreptului internațional și a obligațiilor sale internaționale. De asemenea, partea română a deplâns faptul că în cursul atacurilor a fost afectat sediul misiunii diplomatice a UE la Kiev, precum și sediul Institutului Cultural al Marii Britanii la Kiev (British Council).

Totodată, partea română a condamnat atacurile repetate ale forțelor armate ruse asupra infrastructurii civile ucrainene în proximitatea graniței cu România, subliniind caracterul iresponsabil al acestor atacuri și implicațiile lor grave asupra securității naționale", a transmis MAE.

Rusia a scufundat o navă ucraineană de recunoaștere, la gurile Dunării, folosind o dronă navală - VIDEO

Joi,o navă ucraineană de recunoaștere a fost distrusă la gurile Dunării, în urma unui atac rusesc cu bărci-drone. Forțele armate ucrainene au confirmat pierderea, inclusiv moartea unei persoane și rănirea sau dispariția altora, în urma exploziei.

Ministerul rus a difuzat o filmare în alb-negru despre care susține că ar surprinde derularea atacului și explozia vasului lovit de drone.