Ministerul rus al Apărării a anunțat că operațiune a fost dusă la îndeplinire cu ajutorul unei drone maritime – o noutate în cazul forțelor ruse, potrivit AFP.

Oficialii armatei ucrainene au recunoscut atacul și faptul că cel puțin un membru al echipajului a murit, precizând că cei mai mulți marinari sunt în siguranță, potrivit agenției Ukrinform.

Rusia a încercat să desfășoare acest tip de atac în trecut, însă el rămâne „rar”, notează AFP.

Ministerul rus a difuzat o filmare în alb-negru despre care susține că ar surprinde derularea atacului și explozia vasului lovit de drone.