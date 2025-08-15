UPDATE 19:20 - Zelenski afirmă că Ucraina contează pe Trump pentru a convinge Rusia să pună capăt războiului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că ''se bazează'' pe omologul său american Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cu doar câteva ore înainte de un summit crucial în Alaska, unde președintele american urmează să se întâlnească cu liderul de Kremlin, Vladimir Putin, relatează AFP și Reuters.

”Este timpul să punem capăt războiului, iar Rusia trebuie să ia măsurile necesare. Contăm pe Statele Unite”, a adăugat el într-o postare pe rețeaua socială X.

UPDATE 16:30 - Văduva lui Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe oponenții războiului din Ucraina încarcerați

Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 într-o colonie penitenciară din nordul Rusiei, i-a cerut vineri președintelui rus Vladimir Putin să-i elibereze pe oponenții războiului din Ucraina încarcerați în Rusia, cu câteva ore înainte de summitul din Alaska între liderul de la Kremlin și omologul său american Donald Trump, relatează AFP.



"Eliberați activiștii și jurnaliștii ruși, civilii ucraineni, toți cei închiși pentru declarații anti-război și postări pe rețelele de socializare", a declarat Iulia Navalnaia, într-un mesaj video postat pe canalul său de Telegram.



"Nu știm și nici voi nu știți ce se va întâmpla după discuțiile voastre", a spus ea, adresându-se direct lui Trump și Putin: "poate că rezultatele vor face o diferență. Poate că vor fi uitate într-o săptămână", a continuat ea.



"Trebuie să luați o decizie ireversibilă, ceva ce nu poate fi anulat" pentru a face din acest summit unul "istoric": un nou schimb de prizonieri, le-a cerut ea celor doi lideri.

UPDATE 13:30 - Ucraina a lovit în noaptea de joi spre vineri rafinăria de petrol Syzran din regiunea rusă Samara și a atacat, de asemenea, o navă cargo utilizată pentru transportul de materiale militare din Iran către Rusia, a anunțat vineri Kievul, potrivit Reuters.

Atacurile au avut loc cu câteva ore înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, pentru a discuta despre războiul din Ucraina, la care Ucraina nu a fost invitată, și în timp ce Rusia avansează în estul Ucrainei.

UPDATE 10:50 - Forțele aeriene ale Ucrainei au raportat doborârea a 63 de drone lansate de Rusia înspre teritoriului ucrainean în noaptea de joi spre vineri, zi în care se preconizează că președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni în Alaska, informează EFE.

UPDATE 10:19 - Schimbare de ultim moment, la întâlnirea anului, între Trump și Putin. Întâlnirea propriu-zisă va avea loc la ora 23:00, ora de vară din Alaska (15:00 ET), cu o jumătate de oră mai devreme decât anunțul anunțat joi de consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov.

UPDATE 9:00 - Putin l-a trimis pe preşedintele Dumei să se întâlnească la Phenian cu Kim Jong Un

Preşedintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul unei vizite oficiale la Phenian, a anunţat joi parlamentul rus.

Volodin, un aliat apropiat al preşedintelui Vladimir Putin, a transmis salutări din partea liderului rus şi i-a mulţumit lui Kim pentru sprijinul acordat de Coreea de Nord în campania militară a Rusiei din Ucraina.

Putin avusese marţi o convorbire telefonică cu Kim, pe care l-a informat despre discuţiile pe care le va purta vineri, în Alaska, cu preşedintele american Donald Trump.

UPDATE 7:00 - Donald Trump și Vladimir Putin decid astăzi soarta Ucrainei în Alaska! Președintele SUA și președintele Federației Ruse se vor întâlni față în față în jurul orei 22:30, ora României. Lumea intrega urmărește cu mare atenție summit-ul ce are o miză uriașă pentru liderii celor două puteri nucleare. După întâlnire, Vladimir Putin și Donald Trump vor sustine o conferință de presă comună.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Ucraina urmărește să blocheze planul prin atacuri la distanță asupra facilităților, în timp ce respectă cu strictețe standardele NATO. Kievul răspunde prin lovituri cibernetice, sabotaj și perturbarea producției de drone.