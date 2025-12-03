„În conformitate cu acordul de încetare a focului şi cu o directivă la nivel politic, punctul de trecere Rafah se va deschide în următoarele zile exclusiv pentru ieşirea locuitorilor din Fâşia Gaza către Egipt”, a anunţat COGAT, organismul din cadrul Ministerului israelian al Apărării care supervizează activităţile civile în Teritoriile Palestiniene.

Măsura era prevăzută în planul de pace american pentru Gaza.

Decizia, care are aprobarea de securitate din partea Israelului, va fi implementată în coordonare cu Egiptul şi sub supravegherea misiunii Uniunii Europene, similar cu mecanismul care a funcţionat în ianuarie 2025, a precizat COGAT.

Israelul condiţionase anterior redeschiderea punctului de trecere Rafah între Fâşia Gaza şi Egipt, crucial pentru intrarea ajutoarelor umanitare în teritoriul palestinian devastat, de predarea tuturor ostaticilor morţi. Acest punct de trecere, a cărui deschidere este solicitată de comunitatea umanitară, fusese închis de autorităţile israeliene.