Un pilot britanic a fost suspendat după ce ar fi umblat dezbrăcat și băut

Conform publicației The Sun, căpitanul se afla la hotelul Meliá Dunas Beach Resort and Spa, unde ar fi băut până târziu în noapte. Martorii spun că, în jurul orei 2:30 dimineața, pilotul și-ar fi abandonat hainele și ar fi intrat în zona recepției, deplasându-se apoi spre sala de sport și centrul spa al complexului.

Surse citate de presa britanică susțin că acesta urma să opereze, în aceeași zi, un zbor de aproximativ șase ore de la Capul Verde către aeroportul Gatwick din Londra. După ce comportamentul său a fost raportat, compania a trimis un pilot de rezervă pentru a prelua comanda aeronavei.

„De îndată ce am fost informați, pilotul a fost imediat suspendat, în conformitate cu procedurile noastre interne, în așteptarea finalizării anchetei. Siguranța pasagerilor și a echipajului este prioritatea noastră absolută”, a declarat un purtător de cuvânt al EasyJet.

Zborurile operate de EasyJet pe ruta Gatwick–Capul Verde sunt considerate printre cele mai lungi din Marea Britanie, având o durată medie de șase ore.