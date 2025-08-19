Scene șocante la salon

Pe imagini se vede cum femeia, aflată pe scaun, își usca părul când, dintr-odată, aparatul a început să scoată scântei și să ia foc. În câteva secunde, atmosfera relaxată din salon s-a transformat într-un haos: oamenii au țipat și s-au ridicat panicați, de teamă ca flăcările să se extindă.

Norocul a fost de partea victimei, care nu a suferit arsuri sau răni. Angajații au reacționat rapid și au stins focul cu un extinctor, reușind să limiteze incidentul înainte să provoace daune majore.

Filmarea s-a viralizat imediat pe rețelele sociale, unde a stârnit mii de reacții și comentarii. Mulți internauți au atras atenția asupra pericolului reprezentat de folosirea aparatelor electrice defecte, mai ales într-un spațiu cu mai multe persoane.

Specialiștii în siguranță electrică avertizează că echipamentele de coafură, care funcționează la temperaturi ridicate, trebuie verificate periodic și folosite conform instrucțiunilor. Reprezentanții salonului au transmis că uscătorul a fost trimis producătorului pentru expertiză, iar autoritățile locale au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale defecțiunii.