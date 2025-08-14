Trei adulți și o fetiță, răniți grav în urma unei explozii. Mai multe persoane ar fi dat foc unei butelii: incident grav în Letea Veche

Trei adulți și o fetiță au fost răniți grav, în urma unei deflagrații în Letea Veche, județul Bacău. Potrivit unor surse, mai multe persoane ar fi dat foc unei butelii în curtea în care se aflau. Aceasta a explodat iar victimele au suferit arsuri grave. 

Copila are arsuri pe 40% din suprafața corpului. Aceasta a fost transportată de urgență la spital cu un elicopter SMURD. Cei trei bărbați prinși în explozie au suferit arsuri pe aproape 70% din suprafața corpului.

Ministerul Sănătății a transmis că a identificat locuri pentru transferul tuturor pacienților răniți în explozie.

Patru aeronave SMURD au preluat răniții și i-au transportat la spitale din București și din Timișoara. După ce medicii le vor face evaluarea, ei vor fi transferați în spitale din străinătate. 