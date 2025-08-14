Copila are arsuri pe 40% din suprafața corpului. Aceasta a fost transportată de urgență la spital cu un elicopter SMURD. Cei trei bărbați prinși în explozie au suferit arsuri pe aproape 70% din suprafața corpului.

Ministerul Sănătății a transmis că a identificat locuri pentru transferul tuturor pacienților răniți în explozie.

Patru aeronave SMURD au preluat răniții și i-au transportat la spitale din București și din Timișoara. După ce medicii le vor face evaluarea, ei vor fi transferați în spitale din străinătate.