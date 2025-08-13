Explozie spectaculoasă în South Carolina

Imaginile surprind o ploaie torențială și, brusc, o lumină orbitoare urmată de o minge de foc uriașă, care a luminat cerul în jurul orei locale 11:00 (18:00, ora României). Impactul a fost suficient de puternic încât să smulgă cabluri electrice, acestea prăbușindu-se pe carosabil și blocând traficul.

Autoritățile au trimis peste o duzină de agenți pentru a dirija circulația, iar restricțiile au durat aproape trei ore. Din fericire, nu au fost raportate victime, însă explozia a provocat pene de curent masive în întreaga zonă.

Serviciul Național de Meteorologie al SUA avertizează că sud-estul statelor Georgia și South Carolina se confruntă în aceste zile cu condiții meteorologice extreme – temperaturi ridicate și un risc crescut de furtuni violente.