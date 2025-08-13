Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), la fața locului au intervenit rapid două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, precum și echipele Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Incendiul generat de explozie a fost stins în totalitate.

Transferuri medicale de urgență

Minora rănită, cu arsuri pe 40% din corp, va fi transportată cu elicopterul SMURD la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București. Ceilalți trei răniți vor fi direcționați, după stabilizarea stării lor, către Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” din Capitală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara.

Autoritățile anunță că monitorizează constant evoluția stării victimelor și vor reveni cu informații pe măsură ce acestea devin disponibile.