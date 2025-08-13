”La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat, violent, cu flacără deschisă (...) cu posibilitate de propagare la încăperile cu destinația birouri, la șopron și la alte spații de depozitare”, a transmis, miercuri, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sălaj.

Potrivit reprezentanților instituției, pentru stingerea flăcărilor au fost mobilizate șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă, o autoscară de salvare de la înălțime și o autospecială de muncă operativă, din cadrul subunităților ISU Sălaj, cu patru ofițeri, 21 de subofițeri și trei soldați. De asemenea, au intervenit o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean, un echipaj de poliție și reprezentanți ai societății Electrica pentru întreruperea alimentării cu energie electrică.

Pompierii au reușit lichidarea incendiului după mai multe ore. Au ars utilajele aflate în hală, aproximativ 400 de metri cubi de material lemnos semifabricat, iar un siloz și un uscător de rumeguș au fost afectate.

Cauza probabilă a incendiului a fost ”producerea de scântei mecanice'”, spun pompierii.