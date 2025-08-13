Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Caraș-Severin a anunțat că incendiul a izbucnit în cursul zilei de marți și a afectat o suprafață de aproximativ 10 hectare.

”Se intervine pentru lichidarea incendiului. Sunt mai multe focare, iar terenul este greu accesibil. Momentan, nu există riscul de extindere a incendiului spre locuințe. Nu sunt victime”, a declarat purtătorul de cuvânt al instituției, Romulus Bojinescu.

Pompierii militari din Caraș-Severin au mai intervenit, în cursul zilei de marți, pentru stingerea a cinci incendii apărute la arderi de vegetație uscată și litieră în localitățile Topleț, Lăpușnicu Mare, Răchitova, Oravița și Văliug. În urma acestora, au ars aproximativ 16 hectare de vegetație uscată.