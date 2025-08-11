Explozie puternică în SUA

Guvernatorul statului, Josh Shapiro, a confirmat incidentul pe platforma X, precizând că echipele de intervenție desfășoară o amplă operațiune de căutare și salvare. Senatorul John Fetterman a anunțat, la rândul său, că s-a deplasat la fața locului, descriind situația drept una gravă și menționând că bilanțul victimelor este încă provizoriu.

Primarul din Clairton, Richard Lattanzi, a declarat pentru CBS News că printre răniți se află persoane aflate în stare critică. Imagini apărute pe rețelele sociale, neautentificate încă de AFP, arată pompieri luptând cu flăcările și fum alb ieșind dintr-o clădire industrială parțial distrusă.

Clairton Coke Works, amplasată pe malul râului Monongahela, este cea mai mare unitate de producere a cărbunelui de cocs din Statele Unite, o componentă esențială în fabricarea oțelului.

Până în acest moment, US Steel nu a emis un comunicat oficial cu privire la cauzele exploziei sau la amploarea pagubelor.