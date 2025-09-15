Copiii, salvați la limită

Cazul s-a produs în noaptea de vineri, în localitatea Salaguda, districtul Kandhamal, aflat la aproape 250 de kilometri de Bhubaneswar, capitala regiunii. Dimineața, micuții au fost descoperiți plângând și incapabili să își deschidă pleoapele.

Medicii chemați de urgență au reușit să le dezlipească ochii și au confirmat că lipiciul provocase leziuni serioase. Din fericire, datorită intervenției rapide, a fost evitată orbirea permanentă.

Director suspendat, anchetă în desfășurare

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cum a fost posibil un astfel de incident într-o unitate școlară. Presa locală anunță că directorul internatului a fost deja suspendat pentru neglijență.

Poliția și Inspectoratul Școlar investighează dacă a fost vorba de o simplă „glumă” dusă la extrem sau de un act de violență intenționat.