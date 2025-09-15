Cum s-a petrecut totul

Cei doi verișori au descoperit o figurină abandonată și au dus-o acasă. La scurt timp, s-au întors în parc, unde au fost abordați de un bărbat care i-ar fi acuzat că au luat jucăria copilului partenerei sale. Potrivit anchetatorilor, individul i-ar fi agresat pe minori și, ulterior, i-ar fi forțat să urce în mașina lui.

La doar câteva sute de metri distanță, speriați, copiii au reușit să deschidă portierele și au sărit din autoturism, pe rând. Unul dintre ei a cerut ajutor trecătorilor, care au alertat imediat poliția.

Intervenția polițiștilor

Echipajele au depistat mașina și pe șofer la câteva străzi distanță. Testat cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzațiile de lovire sau alte violențe și lipsire de libertate în mod ilegal. Ulterior, magistrații au dispus plasarea lui sub control judiciar pentru 60 de zile.

Reacția poliției

„În seara de 13 septembrie, în jurul orei 19:00, pe fondul unor neînțelegeri legate de jucării abandonate în parc, bărbatul de 33 de ani ar fi exercitat acte de violență și i-ar fi urcat cu forța pe cei doi minori în autoturismul său. Copiii au reușit să scape, iar unul dintre ei a alertat imediat alte persoane, care au anunțat poliția. În scurt timp, autoturismul a fost depistat, iar conducătorul testat, rezultatul fiind pozitiv la consumul de alcool”, a transmis IPJ Bistrița-Năsăud.