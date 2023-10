"Dacă întrebarea este cine face afaceri cu rușii, atunci americanii ar trebui să reducă volumul vocii. Ei cumpără de două ori mai mult combustibil nuclear decât înainte și în acest sens există şi o listă", a scris directorul politic al premierului ungar, Balázs Orbán, într-un mesaj postat pe platforma de socializare X, scrie Rador Radio România.

Oficialul de la Budapesta a reacționat la mesajul ambasadorului SUA în Ungaria, postat tot pe reţeaua de socializare X, în care a criticat relațiile economice ruso-ungare după întâlnirea dintre Viktor Orbán și președintele rus Vladimir Putin.

If the question is who's doing business with the Russians, the Americans should turn down the volume. They are buying more than twice as much nuclear fuel alone as they used to, and we have a whole list of them.



