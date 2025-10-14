Apelul disperat care a alertat autoritățile

Alarmată că bătrânul nu mai răspundea la telefon, o rudă a acestuia a solicitat intervenția pompierilor. Echipele de salvare au pătruns în casă și au descoperit cele două trupuri neînsuflețite — Florentina într-o cameră, iar bătrânul într-o altă încăpere.

În dormitorul vârstnicului, salvatorii au observat urme de arsuri pe pat și mobilier, ceea ce a condus la ipoteza unui incendiu izbucnit în timpul nopții.

Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru cei doi, confirmând decesul prin asfixiere.

Primele ipoteze: o sobă defectă sau un scurtcircuit

Conform primelor concluzii ale anchetatorilor, incendiul ar fi pornit din camera bătrânului, posibil din cauza unei sobe defecte sau a unui scurtcircuit electric.

Fumul, deși nu s-a extins în toată casa, a fost suficient pentru a-i asfixia pe cei doi, surprinși în somn. Autoritățile italiene urmează să stabilească cauzele exacte ale incendiului și ale decesului.

Florentina, o româncă apreciată de familie și comunitate

Florentina, originară din România, se ocupa de îngrijirea bătrânului de mai bine de un an și era cunoscută în comunitatea locală pentru devotamentul și blândețea sa.

Potrivit publicației Rotalianul.ro, familia Florentinei a început demersurile pentru repatrierea trupului neînsuflețit în România, în timp ce bătrânul a fost deja înmormântat în Italia.

Tragedia a provocat un val de emoție în rândul localnicilor din San Pietro Vernotico. Vecinii au povestit că Florentina și bătrânul aveau o relație apropiată, femeia fiind considerată „ca parte din familie”.

„Era o femeie muncitoare, mereu cu zâmbetul pe buze. Toți o respectam. E cumplit ce s-a întâmplat”, a spus un vecin pentru presa locală.

Autoritățile continuă ancheta pentru a clarifica împrejurările exacte în care a avut loc tragedia. Până atunci, comunitatea românilor din Italia s-a mobilizat pentru a sprijini familia Florentinei în procesul de repatriere.