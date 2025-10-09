Incendiu puternic într-un bloc de zece etaje din Iași: peste 40 de persoane evacuate, șase transportate la spital

Momente de panică, joi seară, într-un bloc de locuințe din municipiul Iași, după ce un incendiu a izbucnit într-un apartament situat la etajul al doilea al unui imobil cu zece etaje, pe Aleea Păcurari. Fumul dens s-a extins rapid pe casa scării, obligând zeci de locatari să iasă din locuințe.

Ce au anunțat autoritățile?

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași (ISU Iași), focul a pornit în urma utilizării focului deschis în spațiu închis, iar flăcările s-au extins pe o suprafață restrânsă înainte de a fi stinse de pompieri.

La sosirea echipajelor, casa scării era complet inundată cu fum, iar vizibilitatea era redusă. Intervenția promptă a pompierilor a dus la evacuarea a peste 40 de persoane — 15 s-au autoevacuat, iar restul au fost scoase în siguranță de echipele de intervenție.

Pentru lichidarea incendiului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară pentru salvări de la înălțime, o autospecială de descarcerare, un vehicul pentru transportul personalului, precum și echipaje SMURD și ambulanțe SAJ Iași. În total, peste 30 de pompieri militari au participat la operațiune.

După stingerea incendiului, echipele de intervenție au continuat ventilarea imobilului și verificarea tuturor apartamentelor, pentru a se asigura că nu există alte pericole.

Șase persoane, care prezentau simptome de intoxicație cu fum, au fost transportate la spital pentru investigații medicale de specialitate, însă niciuna nu prezintă arsuri. Alte câteva persoane au fost asistate la fața locului de paramedici.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza incendiului, iar zona afectată rămâne sub monitorizarea echipelor ISU până la înlăturarea completă a fumului.

Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor la etajele superioare, evitând astfel o tragedie de proporții.