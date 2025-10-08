Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Mureșeni din Capitală. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, fiind afectate patru locuințe si o anexă.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la acoperișul mai multor locuințe, existând pericolul de extindere și la alte construcții învecinate.

A fost evacuată o persoană și este în grijă echipajelor SMURD.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori și 2 ambulanțe SMURD.

Pompierii au localizat incendiul și lucreaza la lichidare.

Persoana evacuată a suferit un atac de panică.

Pentru gestionare situației de urgență s-a realizat dispozitiv de intervenție circular de pe cele doua străzi: Mureșeni si Gheorghe Doja.