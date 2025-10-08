Incendiu pe o stradă din București. Au luat foc mai multe case. O persoană a fost evacuată VIDEO

Incendiu pe o stradă din București. Au luat foc mai multe case. O persoană a fost evacuată VIDEO
Incendiu pe o stradă din București. Au luat foc mai multe case. O persoană a fost evacuată VIDEO

Acoperișurile mai multor case dintr-un cartier bucureștean au luat foc. Pompierii spun că există pericolul ca incendiul să se extindă. O persoană a fost evacuată de salvatori.

Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Mureșeni din Capitală. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, fiind afectate patru locuințe si o anexă.

Imagine

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la acoperișul mai multor locuințe, existând pericolul de extindere și la alte construcții învecinate.

A fost evacuată o persoană și este în grijă echipajelor SMURD.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, Detașamentul Special de Salvatori și 2 ambulanțe SMURD.

Pompierii au localizat incendiul și lucreaza la lichidare. 
Persoana evacuată a suferit un atac de panică.
Pentru gestionare situației de urgență s-a realizat dispozitiv de intervenție circular de pe cele doua străzi: Mureșeni si Gheorghe Doja.

 