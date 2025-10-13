Incendiul a izbucnit la roțile autotrenului

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, focul a pornit de la nivelul anvelopelor camionului, în timp ce vehiculul se deplasa pe sensul către Constanța.

Șoferul a observat la timp fumul și a oprit imediat pe banda de urgență, reușind să se îndepărteze în siguranță.

Intervenție rapidă a pompierilor

La fața locului au ajuns de urgență militarii din cadrul Detașamentului Palas, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. Echipajele au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, prevenind extinderea flăcărilor la întreaga cabină și la încărcătura autotrenului.

Pe durata intervenției, traficul rutier pe Autostrada A2, în zona kilometrului 207, a fost restricționat temporar, pentru a permite pompierilor să acționeze în siguranță. După stingerea incendiului și răcirea zonei afectate, circulația a fost reluată treptat.