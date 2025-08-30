Kayla Thompson se afla într-o rulotă, alături de soțul ei, Kasey, când a intrat brusc în travaliu în dimineața zilei de 27 august. „Am început să cer ajutor, nici nu știam ce se întâmplă”, a povestit soțul femeii, în vârstă de 39 de ani, pentru Los Angeles Times.

Cum s-a întâmplat incidentul?

În mod surprinzător, câțiva participanți cu pregătire medicală – un obstetrician, o asistentă de la terapie intensivă neonatală și un pediatru – se aflau în apropiere și au intervenit imediat pentru a o asista pe Kayla.

Fetița, botezată Aurora, s-a născut prematur, cântărind aproximativ 1,5 kilograme. La scurt timp, un elicopter a transportat-o la un spital din Reno, unde a fost internată la secția de terapie intensivă neonatală. Părinții au făcut drumul separat, cu mașina, întrucât nu au putut însoți bebelușul în zbor.

„Nu am avut niciun indiciu despre sarcină – nici simptome, nici modificări vizibile”, a explicat Kasey, subliniind caracterul „complet ascuns” al sarcinii.

Familia, aflată acum în Reno până când micuța va fi suficient de stabilă să meargă acasă, a inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a acoperi cheltuielile medicale și de cazare. Până în prezent, au fost adunate peste 6.000 de dolari, dintr-un obiectiv de 11.000.

„Pentru că este primul lor copil și totul a fost atât de neașteptat, nu au absolut nimic pregătit pentru bebeluș”, a declarat mătușa fetiței, Lacey Paxman, care administrează campania.

În ciuda șocului și dificultăților, părinții descriu întâmplarea drept „un miracol absolut”.

