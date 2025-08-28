Cum a fost posibil?

Tânăra a primit vestea dureroasă pe motiv că ar fi „marcată de traume” și nu ar putea avea grijă de copil. Decizia s-ar baza pe așa-numitele teste de „competență parentală”, aplicate în cazul persoanelor cu origini în Groenlanda. Deși aceste evaluări au fost interzise oficial din ianuarie 2025, Ivana a fost supusă totuși unui astfel de test, întrucât părinții ei sunt născuți în Groenlanda.

Șocant este că Ivana fusese notificată cu trei săptămâni înainte de naștere că autoritățile îi vor lua copilul imediat ce îl va aduce pe lume. Acum, tânăra are dreptul să-și vadă fiica doar câteva ore, sub supraveghere.

Oficialii danezi au refuzat să ofere detalii suplimentare, invocând confidențialitatea cazului. Totuși, presa locală scrie că decizia ar avea legătură și cu trecutul dureros al Ivanei, care a fost victima unor abuzuri sexuale comise de propriul tată – aflat acum în detenție.

Ivana a depus apel împotriva hotărârii, iar următoarea audiere este programată pe 16 septembrie. Ea speră să obțină șansa de a-și crește fiica și de a dovedi că poate fi o mamă responsabilă.

„Este complet inuman. Nu există cuvinte care să descrie durerea prin care trec. Orice mamă merită măcar ocazia de a arăta că se poate descurca. Faptul că mi-au luat copilul la o oră după naștere este sfâșietor”, a declarat Ivana pentru presa daneză.