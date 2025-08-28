Caz șocant la maternitate: o tânără mamă a fost despărțită de copilul ei la doar o oră după naștere

Ivana Nikoline Brønlund, o tânără de 18 ani, trece printr-un coșmar după ce fiica ei nou-născută i-a fost luată din brațe la doar o oră după ce a venit pe lume. Deși bebelușul, Aviaja-Luuna, s-a născut perfect sănătos pe 11 august 2025, la spitalul din Hvidovre, autoritățile au decis ca micuța să fie separată imediat de mamă.

Cum a fost posibil?

Tânăra a primit vestea dureroasă pe motiv că ar fi „marcată de traume” și nu ar putea avea grijă de copil. Decizia s-ar baza pe așa-numitele teste de „competență parentală”, aplicate în cazul persoanelor cu origini în Groenlanda. Deși aceste evaluări au fost interzise oficial din ianuarie 2025, Ivana a fost supusă totuși unui astfel de test, întrucât părinții ei sunt născuți în Groenlanda.

Șocant este că Ivana fusese notificată cu trei săptămâni înainte de naștere că autoritățile îi vor lua copilul imediat ce îl va aduce pe lume. Acum, tânăra are dreptul să-și vadă fiica doar câteva ore, sub supraveghere.

Oficialii danezi au refuzat să ofere detalii suplimentare, invocând confidențialitatea cazului. Totuși, presa locală scrie că decizia ar avea legătură și cu trecutul dureros al Ivanei, care a fost victima unor abuzuri sexuale comise de propriul tată – aflat acum în detenție.

Ivana a depus apel împotriva hotărârii, iar următoarea audiere este programată pe 16 septembrie. Ea speră să obțină șansa de a-și crește fiica și de a dovedi că poate fi o mamă responsabilă.

„Este complet inuman. Nu există cuvinte care să descrie durerea prin care trec. Orice mamă merită măcar ocazia de a arăta că se poate descurca. Faptul că mi-au luat copilul la o oră după naștere este sfâșietor”, a declarat Ivana pentru presa daneză.