În Spania, alegerea numelui bebelușilor este reglementată prin Legea stării civile din 8 iunie 1957, actualizată constant pentru a se adapta evoluțiilor sociale. Potrivit legii, numele nu trebuie să aducă prejudicii sau să lezeze demnitatea minorilor. De exemplu, nu se permite ca frații să aibă nume identice sau chiar variante traduse ale aceluiași nume. Astfel, dacă un copil poartă numele Joan, fratele său nu poate fi numit Juan, cu excepția cazului în care prima persoană decedează, așa cum precizează articolul 51 din lege.

De asemenea, dacă părinții propun un nume respins, iar o alternativă nu este oferită în termen de trei zile, Ministerul Justiției poate interveni și decide el însuși numele copilului.

Exemple de nume interzise pentru copii în Spania

Registrul Civil refuză nume ce pot avea conotații negative ori sociale dăunătoare, fiind evitate pentru a nu expune copilul la ridiculizare sau batjocură. Printre acestea se regăsesc:

Hitler

Cain

Iuda

Stalin

Osama Bin Laden

Loco

Caca

Legea stipulează, de asemenea, că nu pot fi date mai mult de două nume simple și nu se acceptă nume compuse cu trei sau patru părți, punând capăt practicilor de genul Ana María Purificación Sagrario sau José Juan Antonio de Todos los Santos.

Restricții legate de folosirea numelor de familie, brandurilor și numelor celebre

Cine intenționează să își numească copilul după un nume de familie obișnuit, precum García, Gutiérrez sau Martínez, trebuie să știți că Registrul Civil ar putea ridica probleme, deoarece legea interzice atribuirea unor denumiri care pot crea confuzie în identificare, scrie ElPeriodico.

Mai mult, denumirile inspirate din branduri comerciale, precum Gucci, Nutella sau Colgate, nu sunt acceptate nici ele. Această practică este rară în Spania, însă mai frecventă în unele țări din America Latină.

În plus, nu vor fi admise nume inspirate de persoane celebre, cum ar fi Rafa Nadal sau Iker Casillas, și nici denumiri extrase din personaje fictive, precum Indiana Jones sau Anna Karenina. De asemenea, Registrul Civil respinge nume bazate pe prescurtări, inițiale și nume care provin de la fructe sau obiecte.

Pe lângă interdicțiile menționate, Registrul Civil accentuează necesitatea ca numele să nu lezeze demnitatea copilului sau să-l expună unui tratament nedrept în societate. Astfel, multe nume unice sau neobișnuite pot fi respinse dacă nu respectă aceste criterii.