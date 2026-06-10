Marco Rubio, vizită oficială în Los Angeles. Secretarul de stat conduce delegația SUA la debutul naționalei la Cupa Mondială 2026

Sursă: Realitatea.Net

U.S. Department of State a transmis că secretarul de stat Marco Rubio va efectua o vizită oficială la Los Angeles, California, în perioada 12–13 iunie 2026, unde va conduce delegația Statelor Unite la primul meci al naționalei masculine de fotbal a SUA din cadrul FIFA World Cup 2026™️, împotriva Paraguayului.

Din delegația americană vor mai face parte secretarul Transporturilor Sean Duffy și secretarul pentru Securitate Internă Markwayne Mullin.

Potrivit comunicatului oficial, participarea la Cupa Mondială este prezentată de administrația de la Washington drept un moment de referință, menit să evidențieze leadershipul și ospitalitatea Statelor Unite pe scena internațională, în contextul pregătirilor pentru aniversarea a 250 de ani de la fondarea țării.

În marja evenimentului sportiv, Marco Rubio va avea o întrevedere cu președintele Paraguayului, Santiago Peña, discuțiile urmând să vizeze consolidarea parteneriatului strategic bilateral în domenii precum securitatea regională, comerțul și investițiile, dar și tehnologiile emergente.